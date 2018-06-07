Семейный речной круиз по Золотому кольцу

Круизная компания «Инфофлот» приглашает семьи с детьми в круиз по рекам России. Это и путешествие с постоянной сменой пейзажей, и новые города, и экскурсии с профессиональным гидом. На теплоходе, который пойдет по маршруту Москва — Углич — Мышкин — Тверь — Москва, есть все, чтобы родителям и детям хорошо отдыхалось:

каюты с душем и туалетом; игровые комнаты с аниматорами, где можно оставить детей на время; развлекательный и образовательные программы и мастер-классы; трехразовое ресторанное питание и специальное детское меню.

Для подростков отдельно организуют вечеринки, конкурсы, спортивные соревнования и многое другое.

В каждом городе-стоянке — экскурсии на выбор. В Угличе детям будет интересен интерактивный Музей Гидроэнергетики, где все можно потрогать и поучаствовать в опытах. В Мышкине обязательно нужно заглянуть в гости к «Мышиному Королю», куда детей проводят ростовые куклы от самого причала. А также можно своими глазами увидеть, как делаются валенки и узнать историю русских ремесел.

Приятный бонус:

На все круизы теплохода «Лебединое озеро» действует акция «Материнский капитал»: при размещении в каюте с двумя взрослыми дети на дополнительных местах путешествуют бесплатно.

Забронировать круиз можно здесь.