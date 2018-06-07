Богородские дети играли в «Крокозябру» и «Школу пожарных» и лакомились мороженым

Для детворы, проживающей в районе Богородское, в День защиты детей было подготовлено множество игр.

Отделение социальной помощи семье и детям филиала «Богородское» территориального центра социального обслуживания «Сокольники» в пятницу, 1 июня, провело для ребят и девчат праздник «Маленькие дети на большой планете». Праздничное мероприятие посвятили Международному дню детей, и проходило оно в рамках программы «Родительская приемная».

Мальчишки и девчонки узнали на празднике о том, как отмечают День защиты детей в других странах. Вместе с родителями они отправились в интересное путешествие на волшебном поезде. Посетили станции с интерактивными играми — «Крокозябра», «Школа пожарных», «Товарный поезд», «Попугайчики», «Бусы-баранки». Отметим, что родители вместе с детворой участвовали в конкурсе загадок и в мастер-классах. По завершению праздника организаторы угостили детей вкусным мороженым.