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Дети из лагеря «Чайка» заболели кишечной инфекцией не в Севастополе — горздрав
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Дети из лагеря «Чайка» заболели кишечной инфекцией не в Севастополе — горздрав 

РИА Новости Крым 17 минут назад
Фото: РИА Новости Крым
СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. Директор департамента здравоохранения Севастополя Антон Бахлыков заявил, что госпитализированные с кишечной инфекцией дети из оздоровительного лагеря «Чайка» подхватили норовирус за пределами региона.
"Это спортивные пловцы из Перми. Эпидемиологическое расследование говорит о том, что заболели они в процессе сбора и переезда", — пояснил он.
По словам чиновника, здоровью детей ничего не угрожает. «Норовирус — самая легкая форма, ничем не грозит. Обычная болезнь детских садиков и школ: понос, рвота, небольшая температура», — отметил Антон Бахлыков.
Директор департамента здравоохранения отметил, что карантинный период норовируса составляет порядка 72 часов. «Когда не будет ни одного поступившего, будем потихоньку возвращать детей в лагерь», — подчеркнул он.
Всего из Перми в севастопольский лагерь «Чайка» прибыло 40 пловцов из Перми. Из них 20 детей и один взрослый в среду поступили городскую инфекционную больницу Севастополя с кишечной инфекцией.
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Доступный "Артек" В Евпатории открыли "Сказочный город" В Севастополе дети из лагеря "Чайка" госпитализированы с кишечной инфекцией
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