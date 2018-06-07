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Дети заразились норовирусом не в севастопольской «Чайке»
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Дети заразились норовирусом не в севастопольской «Чайке» 

РИА «ФедералПресс» 14 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Группа детей из Перми, которая прибыла на отдых в детский оздоровительный летний лагерь «Чайка» 2 июня, заразилась норовирусом еще по дороге к месту отдыха. Такие данные озвучил директор департамента здравоохранения Севастополя Антон Бахлыков.
«Эпидемиологическое расследование говорит о том, что заболели они в процессе сбора и переезда. Это спортивная группа, пловцы. Сегодня в лагере работает инфекционист и доктор», — прокомментировал Бахлыков.
Как заверяют врачи, риска для здоровья детей никакого нет. Данное заболевание проходит совершенно бесследно. Единственное последствие — нестойкий иммунитет в течение нескольких недель.
Из 21 госпитализированного восемь человек не заболели, при том, что в их крови был обнаружен норовирус. В числе госпитализированных один взрослый. Если в течение карантинного периода, установленного в 72 часа, не будет ни одного вновь заболевшего ребенка, врачи будут постепенно возвращать госпитализированных детей в лагерь.
Как ранее сообщал «ФедералПресс», подопечные детского оздоровительного лагеря «Чайка» поступили в городскую инфекционную больницу Севастополя с острой кишечной инфекцией.
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