Дети заразились норовирусом не в севастопольской «Чайке»

Группа детей из Перми, которая прибыла на отдых в детский оздоровительный летний лагерь «Чайка» 2 июня, заразилась норовирусом еще по дороге к месту отдыха. Такие данные озвучил директор департамента здравоохранения Севастополя Антон Бахлыков

«Эпидемиологическое расследование говорит о том, что заболели они в процессе сбора и переезда. Это спортивная группа, пловцы. Сегодня в лагере работает инфекционист и доктор», — прокомментировал Бахлыков.

Как заверяют врачи, риска для здоровья детей никакого нет. Данное заболевание проходит совершенно бесследно. Единственное последствие — нестойкий иммунитет в течение нескольких недель.

Из 21 госпитализированного восемь человек не заболели, при том, что в их крови был обнаружен норовирус. В числе госпитализированных один взрослый. Если в течение карантинного периода, установленного в 72 часа, не будет ни одного вновь заболевшего ребенка, врачи будут постепенно возвращать госпитализированных детей в лагерь.

Как ранее сообщал «ФедералПресс», подопечные детского оздоровительного лагеря «Чайка» поступили в городскую инфекционную больницу Севастополя с острой кишечной инфекцией.