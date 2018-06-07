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223 родителя в Башкирии наказаны за нарушение комендантского часа детьми
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223 родителя в Башкирии наказаны за нарушение комендантского часа детьми 

АиФ-Уфа 12 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
223 родителя в Башкирии с начала 2018 года привлечены к административной ответственности за то, что их дети гуляли на улице без сопровождения взрослых после утвержденного времени, об этом сообщили в МВД РБ.
Начальник ведомственного управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Рим Эделев рассказал, что согласно закону «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ» несовершеннолетние без сопровождения взрослых на улицах и в общественных местах не могут находиться с 22.00 часов до 6.00 утра. А с 1 мая по 30 сентября — с 24.00 до 6.00 часов утра.
По словам полицейского, за пять месяцев 2018 года за нарушение комендантского часа для детей в Башкирии привлекли к административной ответственности 223 родителя, что на 34 человека больше, чем за аналогичный период 2017 года. Всего в прошлом году было зафиксировано 429 таких правонарушений.
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