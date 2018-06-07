Проект «Один дома 2018» для детей стартовал в Богородском

В досуговом центре «Богородское» начала работать бесплатная площадка игр и развлечений для детей.

«На этой неделе мы открыли площадку игр и развлечений для детей и подростков с целью организации полезного досуга и творческого развития детей в летний период, — сообщил заместитель руководителя ДЦ «Богородское», муниципальный депутат Евгений Шустров. — Здесь могут найти занятия по душе, как ребята школьного возраста, так и дошколята. Игровая комната будет работать все лето и привлечет внимание юных москвичей самыми разными играми и забавами».

По его словам, в распоряжении детей будут настольный и аэрохоккей, всевозможные интеллектуальные игры, пазлы и многое другое. Заниматься с детьми будут опытные педагоги и психолог центра. Кроме того для посетителей состоятся киносеансы, и будет доступен бесплатный Wi-Fi.

Стоит обратить внимание, что во время пребывания детей в ДЦ «Богородское» не предусмотрено время для дневного сна и питания. На первое занятие родителям обязательно нужно взять паспорт.

Игровая площадка будет работать ежедневно с 12:00 до 16:30 по будням дням. Посещение занятий свободное.

Адрес: ул. Бойцовая, д. 24, к. 3.