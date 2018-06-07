В Нижневартовске проверят детский сад из-за песни про Путина

В Нижневартовске видео с детского утренника заинтересовало уполномоченного по правам ребёнка Татьяну Моховикову . По информации URA.RU, защитница прав детей намерена посетить отличившийся детский садик.

Видеозапись с детского праздника опубликовала мама одной из участниц концерта. Женщина выразила своё недовольство выбором песни. Ей не понравилось, что воспитатели вложили в уста четырёхлетних детей песню Вячеслава Антонова «Дядя Вова». Эта песня отражает настрой сторонников борьбы с Евросоюзом и Америкой. В ней поётся о возвращении Аляски и готовности детей идти в бой за Владимиром Путиным

Большинство участников концерта даже не поняли смысл песни. Многие из-за невозможности выговорить слово «гегемон» пели «бегемот».

Патриотический порыв воспитателей не поняли не только пользователи социальных сетей. В департаменте образования удивились ещё больше. В рекомендациях для педагогов дополнительного образования ясно сказано, что репертуар подбирают по возрасту.

Эта история может стать катализатором новых реформ образования, если воспитатели и педагоги не возьмутся за голову. Сейчас список литературы, музыкальный репертуар и содержание учебного плана выбирает педагог. Вышестоящие органы только дают рекомендации. Если таких историй станет больше, то в будущем это могут исправить.

Источник фотографии: youtube.com