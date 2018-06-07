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Горожане: «Качели в Струкачах не выдерживают веса человека»
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Горожане: «Качели в Струкачах не выдерживают веса человека» 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Жители Самары остались недовольны качеством построек в обновленном Струковском саду. Они пожаловались на сломанные качели.
На днях видела, как тоже цепь оторвалась упала мама с ребёнком маленьким, ребёнок сильно плакал. @E_Lapushkina @SamMobilePriem @D_Azaroff — Евгения (@KimEV163) 6 июня 2018 г.
В ситуации пообещали разобраться представители МАУ «Парки Самары» и департамента городского хозяйства и экологии. Струковский сад открыли после ремонта 27 мая. Вместе с этим событием в обновленной зоне отдыха прошел фестиваль прессы.
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