В детском саду на Грайвороновской отметили День русского языка

Сотрудники библиотеки №113 провели праздник в честь Дня русского языка и дня рождения Александра Пушкина для малышей из детского сада №1941, который расположен на улице Грайвороновской. Об этом рассказали в администрации библиотеки.

— Ребята побывали в сказочном Лукоморье, познакомились с героями произведений «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о царе Салтане», а также ответили на вопросы занимательной викторины. Мероприятие действительно напоминало праздник — красочные виды Лукоморья на слайд-шоу, забавные персонажи кукольного театра и призы самым активным участникам. Надо признать, что активными были все, порой хором отвечали на вопросы, поэтому кроме призов победителям мы раздали сладкие награды и остальным ребятам, — рассказал один из сотрудников учреждения.

Добавим, что детский сад №1941 находится по адресу улица Грайвороновская, дом 10, корпус 3. (мю)