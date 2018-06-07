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В детском саду на Грайвороновской отметили День русского языка
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В детском саду на Грайвороновской отметили День русского языка 

Управа района Текстильщики 1 час назад
Фото: У нас в Текстильщиках
Сотрудники библиотеки №113 провели праздник в честь Дня русского языка и дня рождения Александра Пушкина для малышей из детского сада №1941, который расположен на улице Грайвороновской. Об этом рассказали в администрации библиотеки.
— Ребята побывали в сказочном Лукоморье, познакомились с героями произведений «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Сказка о царе Салтане», а также ответили на вопросы занимательной викторины. Мероприятие действительно напоминало праздник — красочные виды Лукоморья на слайд-шоу, забавные персонажи кукольного театра и призы самым активным участникам. Надо признать, что активными были все, порой хором отвечали на вопросы, поэтому кроме призов победителям мы раздали сладкие награды и остальным ребятам, — рассказал один из сотрудников учреждения.
Добавим, что детский сад №1941 находится по адресу улица Грайвороновская, дом 10, корпус 3. (мю)
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