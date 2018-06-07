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Полицейские Башкирии проверили летние лагеря
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Полицейские Башкирии проверили летние лагеря 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
На брифинге в пресс-центре МВД по Башкирии 7 июня, посвящённом обеспечению безопасности детей в период летних каникул, представитель ведомства рассказал о проведенных проверках в детских лагерях.
Начальник ведомственного управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Рим Эделев рассказал, что полицейские совместно с Росгвардией, МЧС, Роспотребнадзором обследовали 105 загородных лагерей отдыха, 33 санаторно-курортных организации, 1466 центров дневного пребывания, 985 лагерей труда и отдыха. Проверялись инженерно-техническая укреплённость, антитеррористическая защищённость, обеспечение средствами связи и пожаротушения. По словам полицейского, на 6 июня в Башкирии начали работать 50 объектов детского отдыха.
Особое внимание — правонарушителям. В мае полицейские посетили 6 тысяч неблагополучных родителей и 3162 несовершеннолетних, состоящих на учёте в отделах внутренних дел (ОВД). На лето запланировано три республиканских профильных смены для таких ребят в летних лагерях Мелеузовского, Иглинского и Кармаскалинского районов республики.
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