Полицейские Башкирии проверили летние лагеря

На брифинге в пресс-центре МВД по Башкирии 7 июня, посвящённом обеспечению безопасности детей в период летних каникул, представитель ведомства рассказал о проведенных проверках в детских лагерях.

Начальник ведомственного управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Рим Эделев рассказал, что полицейские совместно с Росгвардией, МЧС Роспотребнадзором обследовали 105 загородных лагерей отдыха, 33 санаторно-курортных организации, 1466 центров дневного пребывания, 985 лагерей труда и отдыха. Проверялись инженерно-техническая укреплённость, антитеррористическая защищённость, обеспечение средствами связи и пожаротушения. По словам полицейского, на 6 июня в Башкирии начали работать 50 объектов детского отдыха.

Особое внимание — правонарушителям. В мае полицейские посетили 6 тысяч неблагополучных родителей и 3162 несовершеннолетних, состоящих на учёте в отделах внутренних дел (ОВД). На лето запланировано три республиканских профильных смены для таких ребят в летних лагерях Мелеузовского, Иглинского и Кармаскалинского районов республики.