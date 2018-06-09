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В школьном лагере в Башкирии ребенок умер от сердечного приступа
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В школьном лагере в Башкирии ребенок умер от сердечного приступа 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Главный региональный
УФА, 9 июн — РИА Новости. Следственные органы выясняют обстоятельства и причину гибели ребенка в школьном лагере в Башкирии, по предварительным данным, мальчик мог скончаться от сердечного заболевания, сообщил РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по региону.
По данным собеседника агентства, трагедия произошла на спортивной площадке одной из школ башкирского города Кумертау.
"Восьмилетнему школьнику во время занятий стало плохо, была вызвана бригада скорой помощи. Мальчик скончался по дороге в больницу. Предварительно установлено, что ребенок страдал сердечным заболеванием", — сообщили в следствии.
Представитель СУ СК отметил, что назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы выяснить причину смерти школьника. Также устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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