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В музей небоскребов Москва-Сити можно купить билет со скидкой
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В музей небоскребов Москва-Сити можно купить билет со скидкой 

CHIPS journal 1 час назад
Музей-Смотровая Москва-Сити стал партнером сайта Chips Journal, и поэтому все читатели, которые скачали приложение Family, смогут купить входные билеты со скидкой 10%.
В стоимость билета входит обзорная экскурсия по Музею Москва-Сити. Эксурсии проходят в начале каждого часа с 11:00 до 21:00. В Музее работают опытные экскурсоводы из Городского экскурсионного бюро, которые знают главные городские тайны и легенды.
А еще в музее проводят квесты: нужно отыскать сказочных героев, которые «спрятались» в музее. Квест рассчитан на посетителей от трех лет, но будет интересен и детям постарше. Например, здесь можно потренировать память — найти всех персонажей, которые живут на высоте, заглянув в листок всего один раз. Правила квеста выдаются при покупке билета.
И ЕЩЕ НЕМНОГО ИНТЕРЕСНОГО
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