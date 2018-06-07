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Сотрудники полиции ОМВД России по району Печатники посетили открытие оздоровительного лагеря в Печатниках
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Сотрудники полиции ОМВД России по району Печатники посетили открытие оздоровительного лагеря в Печатниках 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В ГБУ ЦСПСиД в Печатниках прошла встреча педагогов центра с инспекторами ГДН по поводу отправления детей в оздоровительный лагерь на весь летний период, с 1 июня по 28 августа.
На время летних каникул в лагерь приняли 30 детей из малоимущих, многодетных и неблагополучных семей.
Начальник отдела МВД России по району Печатники Сергей Воробьев лично присутствовал на встрече, посвященной открытию летнего лагеря. Об этом говорится на портале УВД по ЮВАО.
«Также сотрудники полиции прочитали детям лекцию о правилах поведения на улице, в общественных местах, о соблюдении комендантского часа и о вреде употребления спиртных напитков и табака», — говорится в сообщении.
Полицейские порадовали детей подарками — канцтоварами, развивающими наборами на моторику.
(ап)
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