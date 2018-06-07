Ещё
В Самаре 3086 дошкольникам не хватает мест в детских садах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Самаре 3086 дошкольникам не хватает мест в детских садах 

63.ru 51 минуту назад
Фото: 63.ru
В крупных районах Самары сохраняется нехватка мест в дошкольных учебных заведениях. Об этом в четверг, 7 июня, в гордуме сообщил заместитель руководителя управления экономического планирования и бухгалтерского учета департамента образования Юрий Тамошин.
— 37% детей в возрасте от 1 до 6 лет стоят в очереди в детские сады. Это 3086 детей. При этом у нас есть 1237 свободных мест в детсадах, но они остаются невостребованными в отдаленных районах города, — рассказал Юрий Тамошин.
Всего в Самаре работают и ежегодно финансируются 177 детских садов.
63.ru: последние новости
Горожане: «Качели в Струкачах не выдерживают веса человека» Не хватает детских площадок: в Самаре дети играли на опоре ЛЭП В Самарской области этим летом заработают 720 детских лагерей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами18
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Почему Безруков стал так много пить14
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Видео
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
02:58
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Кино
04:42
Бабникам Голливуда поддались тысячи женщин
Кино
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
00:30
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами
Концерты
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
01:21
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть
Концерты
02:56
Чем Градский обидел Кончаловского
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение