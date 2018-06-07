В Самаре 3086 дошкольникам не хватает мест в детских садах

В крупных районах Самары сохраняется нехватка мест в дошкольных учебных заведениях. Об этом в четверг, 7 июня, в гордуме сообщил заместитель руководителя управления экономического планирования и бухгалтерского учета департамента образования Юрий Тамошин.

— 37% детей в возрасте от 1 до 6 лет стоят в очереди в детские сады. Это 3086 детей. При этом у нас есть 1237 свободных мест в детсадах, но они остаются невостребованными в отдаленных районах города, — рассказал Юрий Тамошин.

Всего в Самаре работают и ежегодно финансируются 177 детских садов.