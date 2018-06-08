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455 детей стали участниками «Московской смены» в «Самбо-70»
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455 детей стали участниками «Московской смены» в «Самбо-70» 

Коньково 1 час назад
Фото: Коньково
В центре спорта и образования «Самбо-70» состоялось открытие спортивной программы детского летнего отдыха «Московская смена». В этом году ее участниками стало рекордное количество человек — 455 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Об этом сообщает издание «Москва За Калужской заставой».
Первая смена разделена на восемнадцать отрядов, для каждого из них участники придумали собственное название и девиз. В каждом отряде можно заниматься одним видом спорта: борьбой, плаваньем, бегом или танцами с педагогами и тренерами. Мероприятия проводят в спортивных комплексах ЮЗАО и в Тропаревском парке.
В этом сезоне в «Самбо-70» будет организованы две физкультурно-оздоровительные смены. Вторая пройдет со 2 по 30 июля.
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