455 детей стали участниками «Московской смены» в «Самбо-70»

В центре спорта и образования «Самбо-70» состоялось открытие спортивной программы детского летнего отдыха «Московская смена». В этом году ее участниками стало рекордное количество человек — 455 детей в возрасте от 7 до 14 лет. Об этом сообщает издание «Москва За Калужской заставой».

Первая смена разделена на восемнадцать отрядов, для каждого из них участники придумали собственное название и девиз. В каждом отряде можно заниматься одним видом спорта: борьбой, плаваньем, бегом или танцами с педагогами и тренерами. Мероприятия проводят в спортивных комплексах ЮЗАО и в Тропаревском парке.

В этом сезоне в «Самбо-70» будет организованы две физкультурно-оздоровительные смены. Вторая пройдет со 2 по 30 июля.