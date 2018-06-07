В 3-м Новоподмосковном устроили праздник для самых маленьких

В первый летний день школа № 717 Войковского района провела для своих маленьких воспитанников праздник в честь Дня защиты детей. Мероприятие состоялось в 3-м Новоподмосковном переулке. Подробности сообщили организаторы.

— Дошколята были в восторге от программы и активно участвовали в многочисленных играх, рисовали на асфальте, общались с аниматорами, — прокомментировал представитель образовательного учреждения.

В конце встречи дети, загадав желания, отпустили в небо множество разноцветных воздушных шаров. (жм)