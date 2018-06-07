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В 3-м Новоподмосковном устроили праздник для самых маленьких
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В 3-м Новоподмосковном устроили праздник для самых маленьких 

Управа района Войковский 34 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
В первый летний день школа № 717 Войковского района провела для своих маленьких воспитанников праздник в честь Дня защиты детей. Мероприятие состоялось в 3-м Новоподмосковном переулке. Подробности сообщили организаторы.
— Дошколята были в восторге от программы и активно участвовали в многочисленных играх, рисовали на асфальте, общались с аниматорами, — прокомментировал представитель образовательного учреждения.
В конце встречи дети, загадав желания, отпустили в небо множество разноцветных воздушных шаров. (жм)
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