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На омском Левобережье снесли нелегальные торговые киоски
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На омском Левобережье снесли нелегальные торговые киоски 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Два нелегальных торговых павильона снесли в Кировском округе города Омска с начала июня 2018 года. Один стоял на остановке общественного транспорта «Улица Дмитриева», другой — по адресу: улица Перова, 40. У владельцев не оказалось разрешительных документов на нестационарные торговые объекты, сообщает портал мэрии Омска.
По словам заместителя главы администрации Кировского округа Алексея Наседкина, демонтаж был осуществлен с привлечением подрядных организаций, киоски размещены на хранение на спецплощадке.
Напомним, с начала 2018 года территории Кировского округа вынесено 52 нестационарных торговых объекта, в других округах ведутся работы по демонтажу нелегальных гаражей и рекламных объектов.
Заметим, для того, чтобы забрать свое имущество, владельцами придется заплатить за работу спецтехники и хранение.
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