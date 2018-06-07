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В Казани открылся детсад с яслями, где будут учить 5 языков
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В Казани открылся детсад с яслями, где будут учить 5 языков 

АиФ Казань 20 минут назад
Фото: АиФ Казань
Как сообщает мэрия Казани, он был построен по ФЦП «Жилище».
В Советском районе Казани открылся детский сад №135 комбинированного вида «Калейдоскоп». Особое внимание будет уделяться изучению русского, татарского и английского языков, а также, по словам заведующей Гузель Садыковой, планируется организовать изучение китайского и турецкого языков. В детсад уже направили 300 детей, всего здесь организуют 17 групп, в том числе две группы для детей до 3 лет.
Следующими в Казани будут открыты два детсада в ЖК «Весна» на 340 мест и ЖК «Станция Спортивная» на 220 мест.
По данным мэрии города, в порядке электронной очереди в юине поулчили направления в детские сады 14 799 детей, из них более 1,1 тысяч — в возрасте от 2 до 3 лет.
Всего в 2018 году в Татарстане планируется построить 10 школ.
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