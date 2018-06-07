В Казани открылся детсад с яслями, где будут учить 5 языков

Как сообщает мэрия Казани, он был построен по ФЦП «Жилище».

В Советском районе Казани открылся детский сад №135 комбинированного вида «Калейдоскоп». Особое внимание будет уделяться изучению русского, татарского и английского языков, а также, по словам заведующей Гузель Садыковой, планируется организовать изучение китайского и турецкого языков. В детсад уже направили 300 детей, всего здесь организуют 17 групп, в том числе две группы для детей до 3 лет.

Следующими в Казани будут открыты два детсада в ЖК «Весна» на 340 мест и ЖК «Станция Спортивная» на 220 мест.

По данным мэрии города, в порядке электронной очереди в юине поулчили направления в детские сады 14 799 детей, из них более 1,1 тысяч — в возрасте от 2 до 3 лет.

Всего в 2018 году в Татарстане планируется построить 10 школ.