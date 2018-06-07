Мать десятерых детей пожаловалась Путину на закрытие детского отделения в больнице 

К президенту обратились жители города Струнино Владимирской области. Они рассказали, что больницу в их городе передали в ведомство района. Теперь там закрываются отделения. До районной больницы нужно ехать не меньше 30 минут.
К Путину обратилась мать 10 детей и бабушка 8 внуков. Ее беспокоит закрытие детского отделения в городе. По словам женщины, ждать койку в больнице приходится очень долго.
Жители Струнино попросили отремонтировать больницу в их городе.
Президент отметил, что больницы не должны закрываться и обратился к губернатору Светлане Орловой. Та рассказала, что больница не закрывается, а на ее ремонт будут выделены деньги. Она отметила, что закрытие детского отделения — это временная мера, и жителям надо потерпеть.