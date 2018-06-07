Мать десятерых детей пожаловалась Путину на закрытие детского отделения в больнице

К президенту обратились жители города Струнино Владимирской области. Они рассказали, что больницу в их городе передали в ведомство района. Теперь там закрываются отделения. До районной больницы нужно ехать не меньше 30 минут.

К Путину обратилась мать 10 детей и бабушка 8 внуков. Ее беспокоит закрытие детского отделения в городе. По словам женщины, ждать койку в больнице приходится очень долго.

Жители Струнино попросили отремонтировать больницу в их городе.