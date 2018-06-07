В меткости посостязались юные участники «Московской смены»

Юные жители района Коптево — участники программы детского отдыха «Московская смена» — 5 июня посетили кинотеатр «Искра», где посмотрели фильм-сказку «Золотые рога» в рамках проекта «Книга на экране». Помимо этого, их ждало множество других развлечений.

— Наши ребята поучаствовали в конкурсе детского рисунка, посвящённому Дню России «Мне посчастливилось родиться в России», — сказали в администрации Центра социальной помощи семье и детям «Коптево».

Дети также сражались в турнирах по дартсу и аэрохоккею. (жм)