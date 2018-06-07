Паракоклюш. Жуткая болезнь для детей, еще хуже для взрослых!

Последние месяцы учебного года вылились для нашего многочисленного семейства в череду кошмаров. Дети слегли с начала марта — сразу и все четверо, причем болели они как-то волнообразно. Недельки по полторы — острая стадия. Немного повышенная температура, кашель, насморк, все прочие прелести предположительно гриппозного состояния. Затем медленное выздоровление еще недели на полторы. Потом их выписывали в школу, в которой они проводили кто два, кто три денька, — и опять все то же самое по новой.

Мы подсчитали, что в третьей четверти они пропустили примерно месяц, из всей последней четверти были в школе дней 10, не больше. С соответствующими последствиями в виде усвоения школьной программы.

Но это было еще полбеды! Ведь у врачей закрались подозрения, что дело вовсе не в гриппе или простудах, а в чем-то гораздо более серьезном. После чего нас пустили по кругу подробных обследований. Однако никаких внятных результатов они так и не дали: все анализы были в пределах нормы. Да-да, абсолютно все! Даже в периоды, когда из носа у них текло ручьем, а горло разрывалось от кашля!

В итоге ни мы, ни доктора не могли понять, что же такое с ними творится, ведь раньше никогда подобного не бывало. Ну да, болели изредка — но ведь не в такой непрерывке!

Так было, пока мы не попали, наконец, к доктору, который задумался не об одном конкретно взятом состоянии, которое было у старшей девочки на момент визита в поликлинику, а о ситуации в целом. Тогда как все прочие доктора, у которых мы бывали с регулярностью раз в 2-3 дня, все заболевания наших детей за этот период рассматривали как единичные.

Как же нам с этим доктором повезло! Она направила нас на единственное обследование, которое помогло выявить истинный диагноз: у наших девочек и мальчика оказался… паракоклюш.

…и с чем его едят?

Честно говоря, о таком заболевании я услышала впервые. Как оказалось, это острая инфекция, похожая на коклюш, но с весьма стертыми «коклюшеподобными» симптомами или вообще без них. При этом болеют паракоклюшем одинаково как привитые от коклюша дети, так и не получавшие своевременных прививок.

— У вас еще легкая форма была, — успокаивала меня врач, — вот другие детки по району болеют гораздо тяжелее…

Как оказалось, ко времени постановки нам диагноза в нашем районе прокатилась целая волна таких состояний. Вот только за почти четыре месяца наших мучений ни один врач из нашей поликлиники нам об этом даже не обмолвился. В платной поликлинике, куда мы в итоге попали по полису ДМС, также на эту тему никто не распространялся. В школе о паракоклюше тоже не ведали, я потом специально спрашивала.

Так почему же только один врач из почти десятка, осматривавших наших детей в двух клиниках большого города (государственной и частной), сообразила назначить нужное обследование и выявить конкретную причину заболевания? Ведь всего-то и требовалось для этого взять мазок из зева. Копеечное обследование во время обострения! Для нас оно, правда, в итоге оказалось бесполезным. Ко времени, когда доктор предположила истинный диагноз, подтвердить его можно было уже только гораздо более дорогим анализом крови…

Когда предварительный диагноз подтвердился, тот же доктор предприняла нужные меры для локализации инфекции. Она же и в Роспотребнадзор сообщила, чтобы это заболевание и место его проявления — нашу квартиру — поставили на эпидемиологический учет.

Главный признак того, что налицо именно паракоклюш — цикличность болезни. Вот вроде бы все, вылечились — ан нет, через пару дней все возвращается по новой. При этом анализы — как у совершенно здорового человека, хотя симптомы указывают на трахеобронхит (от него врачи обычно и лечат).

Вот только и это к тому моменту было уже поздно. Дети от паракоклюша практически излечились за счет лекарств «широкого профиля» — антибиотиков, которые бьют по всему спектру возможных болезней (и по всем доступным частям организма тоже)… И заразили попутно неизвестное число окружающих, в том числе во время визитов в поликлиники.

Фактически правильный диагноз всего лишь помог понять, что происходило с нашими детьми все это время — не более того. Но если бы врачи спохватились вовремя, наши дети выздоровели бы гораздо быстрее, ведь им бы назначали лекарства именно от той инфекции, которая у них была.

А еще мы узнали про последствия. Оказывается, после паракоклюша (как и после настоящего коклюша) ребенок примерно на полгода лишается иммунитета к любым инфекциям. Поэтому детей, перенесших паракоклюш, надо всячески беречь как от контактов с другими не совсем здоровыми детьми, так и от переохлаждения и физических нагрузок. В частности, освобождение от физкультуры нам дали сразу на месяц и обещали при необходимости продлить — правда, учебный год к тому времени уже кончался.

Из-за неверно понятой причины заболевания наши дети все время болезни были опасны для окружающих, ведь их периодически выписывали в школу. Бог знает, кого они там успели перезаразить. Равно как только высшие силы теперь могут узнать, от кого наши дети подхватили инфекцию. Ведь первичный источник ее так и остался неизвестным: в конце мая уже невозможно было выяснить, кто заразил наших девочек в конце февраля — начале марта.

Симптомы

На всякий случай расскажу, на что обратить внимание, если у вас в семье возникнет та же ситуация.

Повторю: прививок от паракоклюша нет и не предвидится. Дело в том, что этот мерзкий возбудитель не позволяет организму выработать против себя иммунитет. То есть заболеть можно и повторно, и в третий раз, и в четвертый…

С эпидемиями настоящего коклюша паракоклюш как-то связан, но слабо. Иногда источником инфекции паракоклюша является человек, у которого выявили типичный или атипичный коклюш. Заразным он является уже тогда, когда подхватил инфекцию сам, но явных признаков болезни нет. Латентный период — от четырех дней до трёх недель!

Начало болезни похоже на обычный грипп, только без высокой температуры. Потом токсины от распадающихся бактерий, как считают врачи, начинают вызывать сильную аллергическую реакцию, и начинается кашель. Он не такой лающий, как при обычном коклюше, но весьма неприятный.

В отдельные дни (и даже недели) дети кашляли вообще непрерывно, но как бы не совсем всерьез — так, легкое покашливание каждые 3–5 минут. Причем не снять его никакими усилиями и никакими лекарствами. Врач говорила нам впоследствии, что спровоцировать кашель могут даже внешние раздражители: яркий свет, шум, прикосновение.

Следом идет нарушение дыхания, нехватка воздуха: хочется вздохнуть поглубже, а не получается, сразу наваливается более глубокий кашель.

Теперь я знаю, что должен предпринять врач, если есть сомнения в характере течения болезни детей. И буду настаивать, чтобы все необходимые анализы проводились как можно раньше.

Главный признак того, что налицо именно паракоклюш, — цикличность болезни. Вот вроде бы все, вылечились — ан нет, через пару дней все возвращается по новой. При этом анализы — как у совершенно здорового человека, хотя симптомы указывают на трахеобронхит (от него врачи обычно и лечат).

В ходе периодического «выздоровления», а иногда и после вроде бы окончательного излечения — то есть когда симптомы исчезают уже на длительный срок — ребенок может стать носителем палочки паракоклюша и успешно заражать окружающих еще как минимум несколько недель.

Про прочие пакости

Увы, именно эти последствия в полной мере проявились в нашей семье. К тому времени, как наши дети уже почти выздоровели и проводили последние деньки дома, у нас начали заболевать взрослые. Муж и сестра отделались легким испугом: покашляли пару-тройку деньков, и все. Но на мне эта пакостная инфекция оттопталась вволю. Видимо, потому, что именно я проводила с больными детьми больше всего времени.

Правда, острый период и у меня длился не слишком долго. Дней десять, не больше. Но потом начались осложнения. От самых тяжелых (и, увы, нередких) — пневмонии и эмфиземы — судьба меня избавила. Зато добавились «нетипичные» гайморит и трахеобронхит, сопровождавшийся практически полной потерей голоса.

Ну как тут было не вспомнить «добрым» словом всех врачей, которые пропустили паракоклюш у наших детей еще в самом начале болезни! И других, которые утверждали, что взрослые болеют паракоклюшем гораздо легче, чем дети.

Не верьте! Детские болячки во взрослом возрасте переносятся гораздо тяжелее, чем в том, для которого и предназначены. Я лично тому свидетель. Пришлось перетерпеть почти полтора месяца разнообразных мучений, пока не привела себя в норму. И это при том, что диагноз был поставлен почти сразу после моего обращения к врачу (моя вина, что не сделала этого сразу) и подтвержден лабораторно. А если бы и меня пытали, как наших детей, методом тыка пробуя различные лекарства и следя за реакцией организма, уж и не знаю, удалось бы вообще вылечиться без последствий?..

Что делать?

Уже после всего пережитого я стала анализировать, есть ли какие-то правила, следуя которым можно обезопасить себя от этой инфекции или хотя бы свести к минимуму длительность лечения?

Исходя из собственного опыта и со слов врачей, оказалось, что нет.

Потом мне очень хотелось найти виноватых, чтобы предъявить претензии или хотя бы добиться наказания нерадивых медиков.

Увы, и это не получилось тоже. В том-то и пакостная особенность этой болезни, что в начальной стадии она как хамелеон — похожа на легкий грипп или слабую простуду. Просто тянется и тянется, так что сил на нее никаких уже не остается.

Тем не менее какие-то меры принять следует. В дальнейшем я как минимум хочу быть уверенной, что к моим детям опять не прицепилась эта злобная гадость. Теперь я знаю, что должен предпринять врач, если есть сомнения в характере течения болезни детей. И буду настаивать, чтобы все необходимые анализы проводились как можно раньше. На одном из медицинских сайтов я нашла простейший перечень действий, которые я вправе требовать от врача:

Установить, не могло ли у моих детей быть контакта с больным коклюшем или паракоклюшем (с учетом эпидемиологической ситуации в районе и в школе).

Настоять на проведении лабораторной диагностики. Мазки берут с задней стенки глотки, что позволяет легко выявлять возбудителя в ходе острой стадии заболевания.

Если мазок не дал результатов, настоять на анализе крови на антитела к паракоклюшу. В идеале — мазок и анализ крови проводить одновременно, чтобы не таскать ребенка в лабораторию лишний раз. Ведь при этом заболевании иммунитет к другим инфекциям у ребенка исчезает, и лишние контакты просто опасны.

Стараться сразу реагировать, если на фоне паракоклюша есть подозрение еще и на ОРЗ. Это может привести к отиту (так было у одной из наших девочек), бронхиту и даже воспалению лёгких.

Не стесняться вызывать врача на дом даже при отсутствии температуры, чтобы вовремя заметить осложнения. Ведь при паракоклюше человек заразен с первых и до последних дней болезни, а некоторые — и позже.

Все эти правила я обязательно буду учитывать в будущем. Пока же могу констатировать: их знание не помогло мне лично, так как при первых признаках заболевания я самонадеянно решила, что у меня банальная простуда. Даже к врачу не пошла, лечилась домашними средствами. А оказалось — оно, то самое, от которого страдали наши дети.

Видимо, крепко въелось в нас убеждение, что взрослые детскими болезнями уже не болеют…