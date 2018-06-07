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В Оренбурге в детских лагерях питание организовали до завершения конкурса
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В Оренбурге в детских лагерях питание организовали до завершения конкурса 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Оренбурге первые лагерные смены стартуют 9 июня. Однако конкурс на организацию питания в загородных лагерях еще не окончен. Он объявлен 22 мая, по документам срок рассмотрения заявок — 15 июня. Цена контракта — 7 133 700 рублей. Их выделяют из областного бюджета. Победитель определится только на следующей неделе. На конкурс поступили заявки от четырех участников — Это «Центр детского творчества» Оренбурга, «Дворец творчества детей и молодежи», «Центр развития творчества детей и юношества» и «Многопрофильный центр дополнительного образования детей». Кто же будет кормить детей в лагерях до того, как определится победитель?
Как рассказала корреспонденту «АиФ Оренбург» сотрудница Центра детского творчества ДОЛ «Полянка», лагерь уже заключил договор на организацию детского питания с оренбургским КШП «Огонёк».
Ситуацию пояснила начальник управления образования администрации Оренбурга Нина Гордеева. По ее словам, учреждения дополнительного образования могут заключать прямые договоры с поставщиками услуг питания на сумму до 400 тыс. руб. Эти услуги организация будет оказывать до того момента, как начнет работу учреждение, которое победит в официальном конкурсе.
Процедура не противоречит законодательству, однако возникает вопрос о том, почему так поздно объявляют конкурс на столь важные услуги?
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