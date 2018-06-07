Быстро вызвать врача для ребенка позволят колл-центры

На базе городских детских поликлиник появятся многоканальные колл-центры. Пилотный проект уже реализован в деткой поликлинике №110.

Цель многоканальных колл-центров — организация вызовов врача на дом по единому номеру. Первые результаты пилотного проекта показали, что колл-центр гораздо эффективнее: ранее родителям приписанных к поликлинике детей приходилось звонить именно в тот филиал, к которому фактически прикреплен ребенок.

— Для родителей важно, чтобы телефон вызова врача на дом был всегда доступен, не должно возникать вопросов, куда звонить, если ребенок заболел. Детская поликлиника, в которой реализован проект, помимо амбулаторно-поликлинического центра, включает в себя еще три филиала, и у каждого из них номер для вызова врача раньше был свой, — пояснил министр Правительства Москвы , руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун

Благодаря организации многоканального колл-центра на базе детской городской поликлиники №110, вызвать врача стало проще: звонки перераспределяются, да и долго искать номер учреждения не нужно.

Сейчас итоги пилотного проекта, завершившегося в мае этого года, обсуждаются с родителями.