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Быстро вызвать врача для ребенка позволят колл-центры
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Быстро вызвать врача для ребенка позволят колл-центры 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
На базе городских детских поликлиник появятся многоканальные колл-центры. Пилотный проект уже реализован в деткой поликлинике №110.
Цель многоканальных колл-центров — организация вызовов врача на дом по единому номеру. Первые результаты пилотного проекта показали, что колл-центр гораздо эффективнее: ранее родителям приписанных к поликлинике детей приходилось звонить именно в тот филиал, к которому фактически прикреплен ребенок.
— Для родителей важно, чтобы телефон вызова врача на дом был всегда доступен, не должно возникать вопросов, куда звонить, если ребенок заболел. Детская поликлиника, в которой реализован проект, помимо амбулаторно-поликлинического центра, включает в себя еще три филиала, и у каждого из них номер для вызова врача раньше был свой, — пояснил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Благодаря организации многоканального колл-центра на базе детской городской поликлиники №110, вызвать врача стало проще: звонки перераспределяются, да и долго искать номер учреждения не нужно.
Сейчас итоги пилотного проекта, завершившегося в мае этого года, обсуждаются с родителями.
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