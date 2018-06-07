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Фестиваль «Толстой Weekend» в Ясной Поляне
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Фестиваль «Толстой Weekend» в Ясной Поляне 

CHIPS journal 42 минуты назад
Фото: CHIPS journal
С 9 по 12 июня 2018 года в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет международный театральный фестиваль «Толстой Weekend». В программе — спектакли, аудиопрогулка «Война и мир», сторителлинг «Рассказы для детей», лекции, фильмы, детские спектакли и перформансы.
В детской программе фестиваля
10 и 11 июня в 12:00 — Сторителлинг «Рассказы для детей Л. Н. Толстого», 7+
В основу спектакля «Толстой. Сказки» входят сказки «Работник Емельян и пустой барабан», «Праведный судья», «Много ли человеку земли нужно», «Черепаха и орёл», «Зайцы и лягушки», «Белка и волк». Вход свободный по предварительной регистрации.
10 июня в 13:00 — «Сын великана», 6+
Рассказ про крошечного человечка, доброго и трудолюбивого, который хотел стать великаном. Сбылась его мечта или нет, расскажет Старая Нянюшка, которая знает все-все сказки на белом свете.
Вход по билетам.
11 июня в 11:00 и в 15:00 — «Ответственный ребенок. Часть 1», 3+
Спектакль — благодарность детям за то, что они не дают привыкнуть к миру, разлюбить выдумывать и перестать замечать волшебство. Поставлен по книге «Ответственный ребёнок» поэта Веры Полозковой, одного из самых популярных современных поэтов.
Билеты на все события можно приобрести здесь.
Карта проезда находится здесь.
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