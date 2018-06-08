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В праздничные дни изменится время работы поликлиник
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В праздничные дни изменится время работы поликлиник 

Вестник района Гагаринский 1 час назад
Фото: Вестник района Гагаринский
А также в новом режиме будут работать женские консультации и аптечные пункты. Об этом сообщает официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
В выходные дни изменится график работы столичных поликлиник. Пациенты смогут попасть на прием 9 июня с 08:00 до 20:00, 10 и 12 июня с 09:00 до 16:00, а 11 июня с 09:00 до 18:00. Время работы травматологических отделений останется прежним. Вызвать врача на дом можно будет 9 июня в обычное время, 11 июня до 18:00, а 10 и 12 июня до 16:00.
Детские поликлиники будут работать 9 июня с 08:00 до 20:00, а с 10 по 12 июня с 09:00 до 15:00. Помощь на дому врачи будут оказывать по такому же графику.
Травматологические отделения поликлиник будут открыты с 08:00 до 22:00, а молочно-раздаточные пункты — с 06:30 до 12:00.
Женские консультации примут посетителей 9 июня в обычное время, 11 июня по графику субботы, а 12 июня — праздничного дежурства. 10 июня они будут работать на базе одной из женских консультаций округа.
Аптечные пункты в поликлиниках 9 и 11 июня можно посетить в часы работы медицинских учреждений. 10 и 12 июня до 16:00 будут открыты только дежурные пункты.
Фото: mos.ru
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