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Дети из многодетных семей района Новогиреево посмотрели спектакль и получили подарки
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Дети из многодетных семей района Новогиреево посмотрели спектакль и получили подарки 

Управа района Новогиреево 52 минуты назад
Фото: Управа района Новогиреево
Праздник для них устроили совместно депутаты Совета депутатов муниципального округа Новогиреево и профсоюзная организация Городской клинической больницы имени Е. О. Мухина.
Ко Дню защиты детей в нашем районе состоялось множество мероприятий, призванных доставить радость героям праздника — детям. На одном из таких мероприятий побывали дети из многодетных семей района — в Московском драматическом Театре на Перовской они посмотрели замечательный спектакль «Муха Цокотуха» и получили подарки к празднику. Поздравить их пришли организаторы мероприятия — глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов, депутаты Мария Лопухина и Кира Змиева.
«Приглашение в драматический театр вызвало большой интерес среди родителей и массу положительных впечатлений у юных зрителей, — сказала Кира Змиева. — Мы планируем и в дальнейшем привлекать Московский драматический театр на Перовской к культурным событиям района. Считаю важнейшей задачей в воспитании подрастающего поколения — научить понимать и любить театральное искусство».
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