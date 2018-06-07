Дети из многодетных семей района Новогиреево посмотрели спектакль и получили подарки

Праздник для них устроили совместно депутаты Совета депутатов муниципального округа Новогиреево и профсоюзная организация Городской клинической больницы имени Е. О. Мухина.

Ко Дню защиты детей в нашем районе состоялось множество мероприятий, призванных доставить радость героям праздника — детям. На одном из таких мероприятий побывали дети из многодетных семей района — в Московском драматическом Театре на Перовской они посмотрели замечательный спектакль «Муха Цокотуха» и получили подарки к празднику. Поздравить их пришли организаторы мероприятия — глава муниципального округа Новогиреево Владимир Чикунов, депутаты Мария Лопухина и Кира Змиева.

«Приглашение в драматический театр вызвало большой интерес среди родителей и массу положительных впечатлений у юных зрителей, — сказала Кира Змиева. — Мы планируем и в дальнейшем привлекать Московский драматический театр на Перовской к культурным событиям района. Считаю важнейшей задачей в воспитании подрастающего поколения — научить понимать и любить театральное искусство».