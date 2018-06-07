В Подмосковье полицейские провели «Урок мужества» 

В рамках 300-летия российской полиции сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г.о. Ступино провели «Урок мужества» в молодежном центре с юными инспекторами дорожного движения и представителями клуба юных моряков «Морской волк». Цель встречи— знакомство с историей образования российской полиции, а также повышение престижа службы в органах внутренних дел. В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции довели до ребят историю возникновения в России полиции, о трудовых буднях и героических поступках сотрудников Ступинского отдела. Ребята с большим интересом слушали сотрудников полиции, задавали вопросы, рассматривали фотографии и книги. В завершение встречи все участники сделали общую фотографию на память.