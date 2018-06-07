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В Подмосковье полицейские провели «Урок мужества»
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В Подмосковье полицейские провели «Урок мужества» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 58 минут назад
В рамках 300-летия российской полиции сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г.о. Ступино провели «Урок мужества» в молодежном центре с юными инспекторами дорожного движения и представителями клуба юных моряков «Морской волк». Цель встречи— знакомство с историей образования российской полиции, а также повышение престижа службы в органах внутренних дел. В ходе мероприятия сотрудники Госавтоинспекции довели до ребят историю возникновения в России полиции, о трудовых буднях и героических поступках сотрудников Ступинского отдела. Ребята с большим интересом слушали сотрудников полиции, задавали вопросы, рассматривали фотографии и книги. В завершение встречи все участники сделали общую фотографию на память.
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