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Восьмилетнего ребенка в Пронском районе укусила змея
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Восьмилетнего ребенка в Пронском районе укусила змея 

АиФ Рязань 15 минут назад
Фото: АиФ Рязань
В Пронском районе змея укусила восьмилетнего мальчика, сообщает издательство «Пресса». Мальчик с друзьями играл на лугу, когда змея напала на него. Мальчишку доставили в Новомичуринскую больницу, где ввели сыворотку.
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