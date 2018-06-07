Восьмилетнего ребенка в Пронском районе укусила змея

В Пронском районе змея укусила восьмилетнего мальчика, сообщает издательство «Пресса». Мальчик с друзьями играл на лугу, когда змея напала на него. Мальчишку доставили в Новомичуринскую больницу, где ввели сыворотку.