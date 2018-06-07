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Восьмилетнего ребенка в Пронском районе укусила змея
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Восьмилетнего ребенка в Пронском районе укусила змея
АиФ Рязань
15 минут назад
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Фото:
АиФ Рязань
В Пронском районе змея укусила восьмилетнего мальчика, сообщает издательство «Пресса». Мальчик с друзьями играл на лугу, когда змея напала на него. Мальчишку доставили в Новомичуринскую больницу, где ввели сыворотку.
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