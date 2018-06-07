В Митине организовали мастер-класс для детей 

В Культурном центре «Митино» состоялся бесплатный мастер-класс для детей в возрасте от трех лет и старше «Открытка в стиле скрапбукинг». Участники открытого занятия смогли собственными руками изготовить открытку в этой интересной технике.
Как напомнила заведующая отделом инновационных культурно-досуговых проектов учреждения Светлана Мухрина, термин «скрапбукинг» происходит от английского scrap — вырезка и book — книга, в дословном переводе — «книга из вырезок». Это вид рукодельного искусства, заключающийся в изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. (ср)