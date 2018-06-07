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В Серебряном бору пройдет занятие «Сказки под сосной»
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В Серебряном бору пройдет занятие «Сказки под сосной» 

Управа района Хорошево-Мневники 12 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
На территории памятника природы «Серебряный бор» в Хорошево-Мневниках проведут мероприятие «Сказки под сосной». Об этом сообщили в пресс-службе ГПБУ «Мосприрода».
— «Сказки под сосной» — это чтение экологических сказок для детей, которое позволяет прививать ответственное отношение к природе с раннего детства. Мероприятие рассчитано на детей в возрасте от трех лет, — рассказали в пресс-службе учреждения.
Мероприятие состоится в пятницу, 8 июня, начало в 11.00. Вход свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (499) 199-01-10. (мо)
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