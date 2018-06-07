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В парке «Ангарские пруды» научат делать игрушки из ниток
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В парке «Ангарские пруды» научат делать игрушки из ниток 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Сотрудники «Бэби-клуба» приглашают детей от года до семи лет присоединиться к творческому мастер-классу по изготовлению игрушек-пушистиков, который состоится 15 июня. Как сообщила управляющий партнер клуба Татьяна Савельева, участие в занятии бесплатное.
— Вместе с детьми мы сделаем забавных пушистиков из ниток и специальной проволоки, — рассказала Савельева.
Записаться на мастер-класс можно по телефону 8 (915) 474-23-23.
Участников будут ждать к 11.30 на большой детской площадке в парке «Ангарские пруды». Детская площадка располагается у входа в парк напротив дома 2, корпус 1  по улице 800-летия Москвы. Отметим, что в случае дождя мероприятие может быть перенесено. (ео)
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