Юные кинологи из Хорошево-Мневников приступили к практическим занятиям

У юных кинологов из клуба «Мир собак» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» начался период летней практики в рамках лагеря «Территория интересных дел».

— В клубе «Мир собак» занимаются дети от 6 до 18 лет и взрослые, они знакомятся с основами современной кинологии. Участники регулярно посещают выставки и дрессировочные площадки. Если вы любите собак и хотите научиться с ними общаться, еще есть возможность записаться на программу второй половины июня, с 18 по 29 число, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества.

Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 192-91-72. Подробнее о клубе «Мир собак» по ссылке: dtim.mskobr.ru/novosti/klub_mir_sobak. (мо)