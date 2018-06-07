Ещё
Юные кинологи из Хорошево-Мневников приступили к практическим занятиям
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Юные кинологи из Хорошево-Мневников приступили к практическим занятиям 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
У юных кинологов из клуба «Мир собак» Дворца творчества детей и молодежи «Хорошево» начался период летней практики в рамках лагеря «Территория интересных дел».
— В клубе «Мир собак» занимаются дети от 6 до 18 лет и взрослые, они знакомятся с основами современной кинологии. Участники регулярно посещают выставки и дрессировочные площадки. Если вы любите собак и хотите научиться с ними общаться, еще есть возможность записаться на программу второй половины июня, с 18 по 29 число, — сообщили в пресс-службе Дворца творчества.
Дополнительная информация по телефону: 8 (499) 192-91-72. Подробнее о клубе «Мир собак» по ссылке: dtim.mskobr.ru/novosti/klub_mir_sobak. (мо)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
В Серебряном бору пройдет занятие «Сказки под сосной» В Серебряном бору проведут бесплатный мастер-класс для детей В июне на улице Народного Ополчения организуют бесплатные занятия для детей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить14
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Неожиданные родственные связи звезд1
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Видео
01:35
Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»
Кино
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
15:19
Неожиданные родственные связи звезд
Кино
02:58
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Кино
04:42
Бабникам Голливуда поддались тысячи женщин
Кино
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
00:30
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами
Концерты
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение