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В ЦПСиД «Косино-Ухтомский» заработала «Московская смена»
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В ЦПСиД «Косино-Ухтомский» заработала «Московская смена» 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
Городской лагерь начал работать на базе Центра поддержки семьи и детства 1 июня. По этому поводу на Муромской, 1 прошел праздник.
С Днем защиты детей и с открытием «Московской смены» детей поздравила представитель Управления соцзащиты населения Восточного округа Т. Синилкина. Затем все отправились на замечательный концерт.
Для посещающих детский лагерь были организованы мастер-классы и разные развлечения. Мероприятия провели волонтеры и сотрудники компании Citilab.
Ребята научились делать букеты из конфет, открытки-валентинки, вязать крючком. Некоторые поменяли внешний вид, воспользовавшись услугами волонтеров-визажистов, парикмахеров, тату-мастеров. Отважные ребята поучаствовали в рыцарском турнире. А еще можно было отведать сладкой ваты — подарок детворе к празднику.
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