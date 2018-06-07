В ЦПСиД «Косино-Ухтомский» заработала «Московская смена»

Городской лагерь начал работать на базе Центра поддержки семьи и детства 1 июня. По этому поводу на Муромской, 1 прошел праздник.

С Днем защиты детей и с открытием «Московской смены» детей поздравила представитель Управления соцзащиты населения Восточного округа Т. Синилкина. Затем все отправились на замечательный концерт.

Для посещающих детский лагерь были организованы мастер-классы и разные развлечения. Мероприятия провели волонтеры и сотрудники компании Citilab.

Ребята научились делать букеты из конфет, открытки-валентинки, вязать крючком. Некоторые поменяли внешний вид, воспользовавшись услугами волонтеров-визажистов, парикмахеров, тату-мастеров. Отважные ребята поучаствовали в рыцарском турнире. А еще можно было отведать сладкой ваты — подарок детворе к празднику.