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Филя и Степашка помогают выздоравливать малышам
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Филя и Степашка помогают выздоравливать малышам 

Вечерняя Москва 19 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
7 июня в детской больнице № 9 имени Г. Н. Сперанского прошла благотворительная акция «Мир без слез».
Маленьких пациентов навестили герои легендарной телепередачи «Спокойной ночи, малыши!». Интерактивное представление, устроенное фокусниками и артисткой Натальей Голубенцевой, которая является «мамой» Степашки, заставило маленьких пациентов на время забыть о болезнях и улыбаться.
— Успех лечения во многом зависит от психологического состояния ребенка. И когда в гости к детям приходят любимые телегерои, случаются истинные чудеса. У ребят поднимается настроение, на лицах появляется радость. А подарки, которые вручили Филя и Степашка, порадовали детей разных возрастов, — сказал главный врач детской городской клинической больницы № 9 имени Г. Н. Сперанского Анатолий Корсунский.
— Очень приятно, что к детям проявляют такое внимание и всеми силами хотят поддержать в них уверенность в выздоровлении, ведь для ребенка попадание в больницу часто сопровождается сильным неизбежным стрессом, — рассказала мама пациента Надежда Асфандиярова.
Кроме театрализованного представления, в этом году больнице было выделено 3 700 000 рублей для приобретения оборудования и лекарств.
Благотворительная акция «Мир без слез» проходит уже 15-й год подряд. В ней участвуют более сотни детских больниц по всей России — от Калининграда до Владивостока. В этом году акция состоится еще в 13 городах.
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