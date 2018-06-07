«Планета молодых» проведет детское представление

Кукольный спектакль для детей пройдет в Нагатинском затоне в пятницу, 8 июня.

Центр досуга «Планета молодых» организовал для маленьких жителей Нагатинского затона интересное театрализованное представление с участием ростовых кукол «Медведь и лиса». На спектакле ребята смогут окунуться в мир сказки о лесных жителях, в их жизнь и удивительные приключения. Посмотреть на занимательную театральную постановку смогут как дети, так и их родители, бабушки и дедушки. Посетить мероприятие можно совершенно бесплатно.

Посмотреть на «Медведя и лису» можно по адресу: Коломенская набережная, д. 6, к. 2 в 11:00.

Фото: «Планета молодых»