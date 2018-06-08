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У девяти пермских школьников, отравившихся в Крыму, нашли норовирус
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У девяти пермских школьников, отравившихся в Крыму, нашли норовирус 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Уже известны лабораторно-подтверждённые анализы заболевших в Крыму пермских детей-спортсменов, которые приехали в лагерь «Чайка» 2 июня.
«Все случаи заболевания медики зарегистрировали со 2 по 4 июня, — рассказала пресс-секретарь Роспотребнадзора по Пермскому краю Ольга Шутова. — Детей экстренно госпитализировали в городскую инфекционную больницу Севастополя. По результатам лабораторных исследований у девяти заболевших обнаружили норовирус».
Все заболевшие дети занимаются в секциях водного поло и плавания. Перед выездом в лагерь они получили справки об отсутствии контактов с инфекционными больными.
Специалисты Роспотребнадзора опросили родителей пострадавших детей. Те сообщили, что потенциально опасных пищевых продуктов в поезд детям не передавали.
Сейчас специалисты Управления Роспотребнадзора по республике Крым проводят санитарно-эпидемиологическое расследование для выяснения причин заболевания. Состояние отравившихся детей врачам удалось стабилизировать.
К истории с отравлением подключились и следователи. По факту произошедшего Следственным отделом по Балаклавскому району инициирована доследственная проверка. Не исключено возбуждение уголовного дела.
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