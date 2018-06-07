Ещё
В Крыму госпитализировали пермских школьников, отдыхавших в лагере «Чайка»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Хан Соло: Звёздные Войны. Истории
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Черновик
Фэнтези
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Крыму госпитализировали пермских школьников, отдыхавших в лагере «Чайка» 

59.ru 18 минут назад
Фото: 59.ru
Школьники из Перми, отдыхавшие в Севастопольском лагере «Чайка», госпитализированы с тошнотой и температурой. Сейчас в больнице находятся 21 человек. Все ребята из спортивных групп по плаванию и водному поло.
2 июня 40 школьников отправились в Севастополь на спортивные сборы в лагере «Чайка». С ними были трое сопровождающих. По информации краевого минспорта, перед полетом ребят организованно не кормили. Все вместе питание они получили на борту самолета. Еда была приготовлена цехом аэропорта Симферополя. А по прилету они обедали в лагере. В первый день на температуру и тошноту пожаловался один ребенок. В последующие два дня — еще два десятка.
— Перед отправкой в лагерь все ребята предоставили справки о состоянии здоровья, — пояснили в министерстве спорта Прикамья. — Сейчас все ребята чувствуют себя хорошо. Родители уведомлены. Министерство социального развития держит ситуация на контроле и ежедневно связывается с администрацией Севастополя и городской больницей, где лежат ребята.
Сейчас вся группа заболевших находится на 72-часовом карантине. По истечении этого срока дети могут вернуться в лагерь. Сам лагерь «Чайка» продолжает функционировать, но там дежурит инфекционист.
— У них норовирус, самая лёгкая форма заболевания, которая ничем не угрожает — температура тела повышается до 37,4 градуса, диарея, рвота, — пояснил директор департамента здравоохранения Антон Бахлыков газете «Новый Севастополь».
Также в карантине оказались два ребенка из Санкт-Петербурга и один из Севастополя.
В конце мая в школах Перми и Чусового была вспышка инфекций.
59.ru: последние новости
Из-за непогоды праздники для детей в пермских парках перенесли на 6 июня Все врачи за два часа: по новой схеме медосмотр начали проходить и трёхлетки В Пермь зайдет российская сеть гриль-баров, которую рекламирует шеф из сериала «Кухня»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить14
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Неожиданные родственные связи звезд3
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть74
Видео
01:35
Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»
Кино
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
15:19
Неожиданные родственные связи звезд
Кино
02:58
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Кино
04:42
Бабникам Голливуда поддались тысячи женщин
Кино
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
00:30
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами
Концерты
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение