В Крыму госпитализировали пермских школьников, отдыхавших в лагере «Чайка»

Школьники из Перми, отдыхавшие в Севастопольском лагере «Чайка», госпитализированы с тошнотой и температурой. Сейчас в больнице находятся 21 человек. Все ребята из спортивных групп по плаванию и водному поло.

2 июня 40 школьников отправились в Севастополь на спортивные сборы в лагере «Чайка». С ними были трое сопровождающих. По информации краевого минспорта, перед полетом ребят организованно не кормили. Все вместе питание они получили на борту самолета. Еда была приготовлена цехом аэропорта Симферополя. А по прилету они обедали в лагере. В первый день на температуру и тошноту пожаловался один ребенок. В последующие два дня — еще два десятка.

— Перед отправкой в лагерь все ребята предоставили справки о состоянии здоровья, — пояснили в министерстве спорта Прикамья. — Сейчас все ребята чувствуют себя хорошо. Родители уведомлены. Министерство социального развития держит ситуация на контроле и ежедневно связывается с администрацией Севастополя и городской больницей, где лежат ребята.

Сейчас вся группа заболевших находится на 72-часовом карантине. По истечении этого срока дети могут вернуться в лагерь. Сам лагерь «Чайка» продолжает функционировать, но там дежурит инфекционист.

— У них норовирус, самая лёгкая форма заболевания, которая ничем не угрожает — температура тела повышается до 37,4 градуса, диарея, рвота, — пояснил директор департамента здравоохранения Антон Бахлыков газете «Новый Севастополь».

Также в карантине оказались два ребенка из Санкт-Петербурга и один из Севастополя.

В конце мая в школах Перми и Чусового была вспышка инфекций.