Отделение дневного пребывания для летнего отдыха соколят открылось в школе № 1362

Три летние смены по будням юные жители района будут находиться под присмотром педагогов и получать ежедневное бесплатное трехразовое питание.

В программу летнего отдыха для детей в возрасте от семи до четырнадцати лет войдут творческие мастер-классы, развивающие занятия, посещение культурных учреждений столицы, участие в досугово-спортивных мероприятиях, которые организованы с участием учреждений культуры, а также подготовка к разнообразным олимпиадам. Летний городской лагерь для ребят начал работу в школе №1362 Соколиной горы.

В 2018 году в организации летнего московского отдыха для детей участвуют учреждения, подведомственные департаментам соцзащиты населения, образования, спорта и туризма столицы.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 1362».