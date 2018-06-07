Воспитанники «Московской смены» стали участниками весёлых дворовых соревнований

«Московская смена» стала участницей праздника в честь Дня защиты детей.

Ребята из Соколиной горы приняли участие в спортивно-развлекательном мероприятии, которое состоялось в сквере на улице Щербаковская. Педагоги и воспитанники кружков и секций районного досугового центра «Соколинка» специально для ребят из «Московской смены» организовали скоростные эстафеты, конкурс рисунков на асфальте, перетягивание каната и немало других соревнований. Так, юные жители района стали участниками танцевальной разминки вместе с учениками танцевальных студий и ростовыми куклами, а также научились создавать животных из воздушных шаров.

Впереди детей, отдыхающих по программе «Московская смена», ждут посещения городских музеев, спортивных мероприятий, прогулки на свежем воздухе и развивающие занятия.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа № 1362».