4 причины не отправлять ребёнка в зарубежный языковой лагерь и 8 плюсов его более дешёвой альтернативы

Почему языковой лагерь может не оправдать ваших ожиданий?

При всех очевидных плюсах такой формы изучения иностранных языков, как смена в языковом лагере, учитывайте некоторые особенности, которые могут значительно снизить эффективность обучения.

1 Количество учебных часов

Обычно языковые лагеря предлагают 18-25 учебных часов в неделю в групповом формате. Стоимость подобных занятий в Москве начинается с 250 рублей за академический час. Умножив на 20, получаем 5000 рублей. Около 70 евро. Прибавьте стоимость отдыха в обычном лагере — и сравните сумму со стоимостью лагеря языкового. Если они отличаются на порядок, возможно, стоит рассмотреть альтернативы.

2 Неподходящая программа

Специально под вашего ребенка уровень сложности курса подстраивать никто не будет. В результате на занятиях в лагере он может оказаться как в ситуации «уже это знаю», так и в ситуации «слишком тяжело». Обе не слишком благоприятны для изучения языка, и превращают отдых в отбытие повинности.

3 Отсутствие полноценной языковой среды

В лингвистических лагерях детей-носителей языка нет. Если лагерь заботится о том, чтобы не селить детей из одной страны вместе, то ребёнок будет и вне занятий разговаривать на изучаемом языке. Но не с носителями, а с теми, чей уровень и произношение возможно хуже, чем у него самого. Еще ниже эффект от обучения будет, если русскоговорящие дети окажутся в одной группе.

4 Низкая мотивация на занятиях

Далеко не всем детям хватает мотивации продуктивно работать на занятиях по 4-5 часов пять дней в неделю, особенно в атмосфере летних каникул и отдыха. А если продуктивность низкая, то стоит ли ехать? Освоить 50 новых слов можно и дома.

Альтернатива: обычный зарубежный лагерь

Рассмотрите в качестве альтернативы иностранные лагеря, куда отправляют своих детей носители изучаемого языка. У такого выбора есть неоспоримые преимущества.

1 Полное погружение в языковую среду

И не надо этого бояться! Ваш ребенок справится, даже если сначала будет понимать только 30% происходящего. Его уровень владения языка будет прогрессировать быстрее, чем вы можете себе представить.

Конечно, отправлять в такой лагерь абсолютного новичка не стоит. Но после 4-5 лет изучения языка в школе уже можно не бояться. Рассказать о своих потребностях ваш ребёнок точно сможет.

2 Общение с носителями языка

Находясь в обычном зарубежном лагере ваш ребёнок будет слышать только носителей языка (а не таких же как он учеников, пусть и из других стран). Разговаривая с ними, он научится понимать беглую речь и усвоит правильное произношение.

3 Актуальная лексика

Ребёнок будет усваивать не архаичные фразы из учебника, а живую современную речь. Багаж знаний пополнят новые устойчивые выражения и идиомы. Особенный интерес, вызовут модные и жаргонные словечки. Но этого не стоит опасаться. В контексте мотивации для изучения языка для подростка они станут дополнительным стимулом.

4 Отсутствие уроков

В неязыковом лагере ребёнок будет избавлен от уроков. Новые знания будут накапливаться естественным путём. Высокий уровень мотивации в таком случае поддерживается сам по себе, без усилий. Никакой обязаловки — сплошной досуг!

5 Прочные знания

Согласно многочисленным экспериментам когнитивных психологов, знания, усвоенные опытным путём, в реальной обстановке — самые крепкие. В обычном зарубежном лагере сама обстановка способствует усвоению новых слов в контексте бытовых ситуаций.

6 Возможность выбора направления

Вы можете отправить своего ребёнка в тематический лагерь за границей. Например, в тот, где есть школа сёрфинга или каноэ, футбольный клуб или вокальный класс. Таким образом ваш ребёнок получит возможность активно заниматься интересным для себя делом, одновременно повышая уровень владения иностранным языком.

7 Личностный рост

Решиться на поездку в лагерь, где ты будешь окружен одними носителями — это своего рода вызов. Опыт победы над страхами и «выживания» в новой среде, развитие коммуникативных навыков — это далеко не все преимущества, которые даст поездка в контексте личностного роста. У вашего ребёнка повысится самооценка, появится повод гордиться собой и исчезнут многие страхи. В будущем, в сложных ситуациях опыт преодоления поможет двигаться дальше.

8 Цена вопроса

Стоимость пребывания в обычном зарубежном лагере, как правило, значительно ниже, чем в, языковом.

Например, поездка в немецкий лагерь под Берлином сопоставима по стоимости с отдыхом в Подмосковье. А тур с детьми-носителями из Германии на две недели в немецкий сёрфинг-лагерь во Францию или Испанию обойдётся в 500-600 евро.

Для подростков в Европе существуют и волонтерские лагеря. В них дети несколько часов в день работают (например, помогают восстанавливать объекыт культурно-исторического наследия), в этом случае родители оплачивают только небольшой организационный сбор и, естественно, проезд до места назначения.