Ещё
Омские школьники вышли на благоустройство города
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Омские школьники вышли на благоустройство города 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Как сообщает сайт омской мэрии, в этом году около 1500 подростков в возрасте от 14 до 18 лет будут заняты на благоустройстве и озеленении пришкольных территорий, городских парков и скверов, станут организаторами досуга малышей на дворовых площадках и в лагерях с дневным пребыванием.
Затраты на финансирование заработной платы подростков берёт на себя муниципалитет. В городском бюджете на эти цели предусмотрено 14,5 млн руб.
«Работают ребята четыре часа в день. За месяц они смогут заработать около 7 000 рублей, что станет неплохим подспорьем для семейного бюджета», — считает начальник отдела городского департамента образования Татьяна Чаповская.
АиФ-Омск: последние новости
Юным омичам организуют на все лето досуг и присмотр В Омске дети отправятся в летние лагеря позже запланированных сроков Хоккеисты омского «Авангарда» приехали в гости к детям в ОДКБ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему Безруков стал так много пить14
Неожиданные родственные связи звезд5
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами19
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Видео
01:35
Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»
Кино
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
15:19
Неожиданные родственные связи звезд
Кино
02:58
Актёры, которых ни за что не пустят в Китай
Кино
04:42
Бабникам Голливуда поддались тысячи женщин
Кино
10:19
Секреты мультиков, которые вы пропустили
Кино С детьми
00:30
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами
Концерты
02:55
Наталья Варлей выпала из гроба
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение