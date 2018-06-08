Омские школьники вышли на благоустройство города

Как сообщает сайт омской мэрии, в этом году около 1500 подростков в возрасте от 14 до 18 лет будут заняты на благоустройстве и озеленении пришкольных территорий, городских парков и скверов, станут организаторами досуга малышей на дворовых площадках и в лагерях с дневным пребыванием.

Затраты на финансирование заработной платы подростков берёт на себя муниципалитет. В городском бюджете на эти цели предусмотрено 14,5 млн руб.

«Работают ребята четыре часа в день. За месяц они смогут заработать около 7 000 рублей, что станет неплохим подспорьем для семейного бюджета», — считает начальник отдела городского департамента образования Татьяна Чаповская.