Названы самые ожидаемые мультфильмы этого лета

Редакция Tlum.Ru традиционно знакомит читателей со всеми новинками предстоящего сезона. И нам всегда интересно узнать, какие мультфильмы вы ждете больше всего. Лето уже началось, хоть погода местами и подводит, так что пришло время подводить итоги нашего опроса о самых ожидаемых премьерах трех ближайших месяцев.

Начнем, по традиции, с конца.

14 место досталось ленте «Руби и Повелитель воды». Видимо, не всех волнует судьба лабораторных букашек. Да и мультфильм явно будет для самых маленьких, вот родителям и не так интересно.

13 место. «Вилли и крутые тачки». Еще одна картина про живые машинки, тракторы и прочий транспорт. Возможно, эта тема уже немного наскучила старшему поколению, зато малыши такие мультфильмы обожают.

На 12 место взобрался «Маленький большой герой». История об обезьянке, которая должна спасти мир тоже не слишком взбудоражила родителей. Посмотрим, понравится ли она детям.

А на 11 месте немецкая версия «Бременских музыкантов» с названием «Марни».

Десятку ожидаемых мультфильмов открывает мультфильм «В поисках йети». Снежные люди в последнее время получили свою минуту славы, в прошлом году мы смотрели «Стань легендой! Бигфут младший», а в этом — «В поисках йети» и «Смолфута». Почему бы и нет, может и о Несси что новенькое снимут?

На 9 месте — «Джим Пуговка и машинист Лукас» с совсем небольшим отрывом. У нас писателя Михаэля Энде , по книге которого снят фильм, знают не так хорошо, а потому непонятно, что от этого детского приключалова ждать. Мировая премьера, кстати, уже была, и рейтинг у «Пуговки» на IMDB — 6.8, довольно неплохо.

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8 место за мультиком «Осторожно, Грамп!». Веселая история об обычном парне, угодившим в сказочную страну из баек его бабушки. Драконы-полицейские, болтливые книги и недееспособные принцессы прилагаются.

На 7 место взобрался мультфильм «Кузя и семейка троллей». Но вынуждены вас разочаровать, летом он все-таки не выйдет — домовенка перенесли аж на ноябрь. А жаль, герой все-таки легендарный, и посмотреть на него в анимации интересно. Ностальгия.

На 6 месте оказался единственный наш мультик в летних премьерах — «Принцесса и дракон. Тайна волшебного зеркала». Трейлер пока не очень прояснил, что нас ждет. Но то, что российская анимация выглядит так сочно — уже приятно радует глаз.

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Пятерку фаворитов открывает «Распрекрасный принц», перекочевавший из такой же весенней подборки. Не везет принцу, что в мультике, что в жизни. Мультфильм о неотразимом принце, вынужденным в кратчайшие сроки найти и распознать свою истинную любовь, должен получиться забавным и необычным.

На 4 месте — «Юные титаны, вперед!». Да, этим летом выходит сразу два супергеройских мультфильма, и оба попали в пятерку лидеров. Герои мультфильма отправляются в Голливуд бороться с несправедливостью и заодно с новым злодеем. Много шуток-отсылок и Николас Кейдж в роли Супермена прилагаются.

Тройку победителей открывает фильм «Кристофер Робин». А как его не ждать? Во-первых, это же Юэн МакГрегор в роли взрослого Робина. Во-вторых, это же диснеевская сказка на новый лад. В-третьих, повторимся, это Disney . Возвращение знакомых с детства героев явно будет трогательным и медово-сладким. Винни об этом позаботится.

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На 2 место с большим отрывом и гурьбой вваливаются «Монстры на каникулах 3». На этот раз наши герои отправляются в отпуск, донельзя летний выйдет мультик про отдых, дружбу и даже любовь, ведь влюбится не кто-нибудь, а сам граф Дракула. А что может быть забавнее, чем ухаживания достопочтенного вампира? Может только то, что его возлюбленная — внучка Ван Хельсинга.

А 1 место…

Встречаем с фанфарами и салютом — «Суперсемейка 2». Мы и не сомневались. Думаем, родители ждали его куда больше, чем дети, все-таки 14 лет с первой части прошло. Мы мультфильм уже посмотрели (вот тут мы без спойлеров о нем рассказываем), обещаем — восторг будет ровно такой же, какой был после титров первого фильма. Невероятная динамика, важные вопросы, отличные шутки (возможно, больше понятные родителям, потому что они про родителей) и невероятная музыка. Мы заранее готовы сказать — это главный мультфильм этого лета, так что 14 июня — все в кино! Вы не зря ждали так долго.

Хороших вам походов в кино!