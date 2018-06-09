Эффективна ли правовая помощь в округе? Решать югорчанам

На сайте департамента внутренней политики Югры теперь можно пройти опрос о доступности и эффективности правовой помощи потребителям.

Как сообщает Департамент общественных связей, участники опроса смогут оценить уровень защиты прав потребителей. Для этого необходимо ответить на 19 вопросов. Так, в частности, югорчане могут сообщить властям, приходилось ли им прибегать к юридической помощи в указанной сфере, знают ли они о своих правах и сталкивались ли с их нарушением, знают ли они, куда необходимо обращаться за помощью и другие.

Голосование продлится до 29 июня в разделе «Голосование» (внизу главной страницы сайта окружного департамента внутренней политики Югры).