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В какие лагеря отправляют юных югорчан этим летом?
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В какие лагеря отправляют юных югорчан этим летом? 

АиФ Югра 48 минут назад
Фото: АиФ Югра
Хотим отправить своего ребенка в детский лагерь на море. Подскажите, в каких регионах можно отдохнуть в этом году?
Мария Березина, г. Сургут
Почти 240 тысяч югорских детей отдохнут в летний период в этом году. Об этом рассказал заместитель директора образования и молодежной политики Югры Геннадий Забайкин на площадке РИЦ «Югра».
Около 240 тысяч юных югорчан смогут отправиться в лагерь на летний период. Более 33 тысяч детей выедут за пределы округа. В этом году география отдыха обширна — дети поедут отдыхать в республику Крым, Башкортостан, Адыгею, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Пермский края и в другие регионы России.
По направлениям открыто 325 профильных смен. Это гражданско-патриотическая, интеллектуальная, спортивно-оздоровительная, творческая, лидерская и многие другие, посетить которые смогут более 30 тысяч детей.
«Наша основная задача — безопасность детей, если родители доверили ребенка государству, они должны быть уверенными, что с ним все будет в порядке. Если родители планируют самостоятельно отправлять ребенка в лагерь, то они должны проверить на сайте Министерства просвещения, либо на ресурсах департамента образования и молодежной политики Югры, включена ли обслуживающая организация в реестр, что гарантирует 100% исполнение всех требований законодательства РФ», — посоветовал спикер.
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