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Югорчан отметили премией имени И. Н. Шесталова
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Югорчан отметили премией имени И. Н. Шесталова 

АиФ Югра 40 минут назад
Фото: АиФ Югра
В Югре традиционно прошло награждение премией имени И. Н. Шесталова. В этом году за вклад в сохранение родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера в 2018 были отмечены двое югорчан и одно культурное учреждение.
Как сообщает Департамент общественных связей Югры, около 200 тысяч рублей получил коллектив музея «Торум Маа». 75 тысяч рублей получили кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, философии и права Югорского государственного университета Татьяна Молданова из окружного центра, а также основатель районного Учинского историко-этнографического музея Анатолий Хомяков из Кондинского района.
Отметим, что решение наградить югорчан приняли члены окружного правительства в ходе заседания, которое провела губернатор Югры Наталья Комарова.
«Одной из задач, которую мы ставим перед собой в этом вопросе, является увеличение доли образовательных проектов, способствующих повышению качества преподавания родного языка. Как следствие — увеличение числа детей, проявляющих творческие способности и интерес к изучению родных языков и литературы», — подчеркнула глава региона.
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