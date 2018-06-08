Сколько стоит отправить ребенка в детский лагерь?

В августе планируем отправить сына в детский лагерь. Интересно, во сколько это обойдется родителям и какую часть заплатит государство?

Екатерина Постова, г. Покачи

Органы власти предоставляют бесплатные путевки для детей. Для региона смена в целом стоит около 33-34 тысяч рублей, родители оплачивают не больше 30% стоимости путевки. Проезд своего ребенка родители оплачивают самостоятельно.

Отметим, что на оздоровление югорчан в этом году потратят более 2 миллиардов рублей. Около 240 тысяч юных югорчан смогут отправиться в лагерь на летний период. Более 33 тысяч детей выедут за пределы округа. В этом году география отдыха обширна — дети поедут отдыхать в республику Крым, Башкортостан, Адыгею, Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Пермский края и в другие регионы России.