Костромские лагеря с дневным пребыванием прошли приемку

В Костроме прошла приёмка оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Лагеря будут работать во вторую смену на базе пяти учреждений дополнительного образования, сообщает городская администрация.

Это детско-юношеские центры «АРС», «Заволжье», «Ипатьевская слобода», «Ровесник» и дом детского творчества «Жемчужина». Специалисты оценили их готовность к работе с детьми.

Учреждения хорошо подготовили нормативную и содержательную базы, организовали безопасные условия пребывания детей. Все лагеря приняты.

Вторая летняя смена откроется с 19 июня.