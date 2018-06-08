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Костромские лагеря с дневным пребыванием прошли приемку
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Костромские лагеря с дневным пребыванием прошли приемку 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
В Костроме прошла приёмка оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. Лагеря будут работать во вторую смену на базе пяти учреждений дополнительного образования, сообщает городская администрация.
Это детско-юношеские центры «АРС», «Заволжье», «Ипатьевская слобода», «Ровесник» и дом детского творчества «Жемчужина». Специалисты оценили их готовность к работе с детьми.
Учреждения хорошо подготовили нормативную и содержательную базы, организовали безопасные условия пребывания детей. Все лагеря приняты.
Вторая летняя смена откроется с 19 июня.
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