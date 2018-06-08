«Манит простором футбольное поле». Как помочь юному футболисту

Несмотря на то, что в самой популярной игре с мячом у нас в стране разбираются 146 миллионов человек, зачастую очень сложно правильно организовать первые шаги ребенка в этом спорте. Директор Педагогического института физической культуры и спорта МГПУ Александр Страдзе дает простые советы о том, как помочь ребенку получать от футбола удовольствие.

Пять простых правил

Сценарий соучастия родителей может быть разным в зависимости от возраста ребенка. Но в любом случае это соучастие должно быть: важно чтобы детские мечты нашли поддержку родителей, а не сомнения.

Во-первых, необходимо не мешать ему в его начинаниях и не лезть с ненужными (и зачастую глупыми) советами вроде «А ну давай-ка, делай по утрам зарядку и чисть зубы, а то какой же из тебя получится футболист…». Чем родители в действительности могут помочь — координировать режим правильного питания, нагрузок и отдыха. Чем больше у ребенка сил, тем меньше риск получить травму.

Во-вторых, важно быть ему единомышленником. С ребенком нужно разговаривать о его увлечении. Готовьтесь к тому, что вам придется самим изучить футбольную тему: лучшие команды, лучших футболистов, чтобы было, о чем поговорить на тему его увлечения.

В-третьих, ненавязчиво (ключевое слово!) интересуйтесь его успехами и, при необходимости, легко их обсуждайте. Но обсуждать нужно так, чтобы ваш ребенок всегда был заинтересован в этом диалоге. Дети должны любить игру, понимать, что футбол — это не только серьезные тренировки, но еще и радость. Критичное отношение, нравоучения и амбициозные родительские планы, к сожалению, ломают многих детей.

В-четвертых, сходите с ним в магазин и купите ему элементарную футбольную атрибутику, но не дорогую, чтобы не баловать. Здесь важно выстроить стимулирующую модель: пообещайте, что при достижении результатов, конечно, купите ему что-то более дорогое. И, да, обещания надо выполнять!

Ну и, в-пятых, сходите с ним на футбол. Желательно с участием его любимой команды — дайте ему почувствовать атмосферу большого матча вживую, а не через экран телевизора. Что касается игр с его участием, здесь нужно быть аккуратным. Ваше присутствие на трибунах может сковывать ребенка внутренне, поэтому будьте избирательны и тактичны.

Футбол для всех: есть ли ограничения по здоровью?

Ограничения по здоровью есть всегда и во всем. Важно грамотно с ними работать. Индивидуальный подход помогает минимизировать риски. Вы должны знать параметры здоровья своего ребенка и рассказать о них тренеру. Позиция тренера очень важна: она характеризует уровень его профессионализма. Вопрос в том, сможет ли он индивидуально отнестись к этим ограничениям? Конечно, если у ребенка врожденный порок сердца или степень инвалидности, это более сложная история, относящаяся не только к футболу. Ценность в правильно организованной тренировке в приобретении здоровья, а не в его утрате. Поэтому одновременный поход ребенка в секции по различным видам спорта возможен, но только в качестве легкой разрядки, дополнения, не сулящего организму чрезмерной нагрузки.

Что выбрать: дворовый футбол, ДЮСШ или клубные академии?

Дворовое клубное движение у нас не сильно развито. Многое зависит от того, что у вас за «двор» и как (кем) там организованна работа. Для любого человека, а особенно для ребенка главное — получать удовольствие от игры в приятной компании друзей. Если есть и то, и другое, то не важно будет это двор или профессиональный клуб. Но, как правило, в ДЮСШ или клубных академиях отношение более профессиональное. Попробуйте по ребенку понять, где на данном этапе ему будет комфортнее. Главное — не форсировать события и не дергать чадо из одной школы в другую в поисках футбольного Хогвартса. Попробуйте подыскать такое место, где во главу угла будет поставлена техника, умение работать с мячом, где на первом месте будет развитие футбольного интеллекта. К сожалению, эта беда многих школ — тренеры в погоне за результатами несоизмеримо больше внимания уделяют физическим кондициям, что до поры до времени помогает выигрывать турниры, но очень ограничивает потенциал. Тем не менее, важно понимать главенствующую роль тренера в футбольном образовании вашего ребенка и ни в коем случае не подрывать его авторитет в личных беседах со своим чадом.

Как обстоят дела с детскими тренерами?

Сегодня и в системе дополнительного образования, и в системе спортивной подготовки есть определенный кадровый голод, несмотря на то, что конкурс в вузах на подготовку тренеров или педагогов по футболу достаточно большой. Спрос на хорошего детского тренера по-прежнему велик. Квалифицированный детский тренер — «штучный товар». Если сравнивать эту проблему с такой же проблемой двадцатилетней давности, то можно сказать, что она решается в лучшую сторону, поскольку и условия работы, и материальная поддержка сегодня у тренеров в разы лучше. К тому же профессиональные сообщества, такие как Российский футбольный союз, региональные футбольные федерации и другие организации (клубы) сегодня эффективно модернизируют систему сертификации тренеров, в том числе и работающих с детьми, и эта работа приносит ощутимые плоды.

В связи с проведением чемпионата мира — 2018 меняется общее состояние футбольной отрасли в России. Все больше говорят (и даже уже делают) о необходимости поддерживать детский футбол — как фундамент развития, искать звёздочек по всей стране, создавать условия для развития детского футбола. Сегодня каждый профессиональный клуб в обязательном порядке имеет детскую команду, и эта тенденция установилась не без участия приближающегося мундиаля. Как ни крути, а чемпионат мира создал прецедент для формирования новой волны по всем уровням развития этого вида спорта, в том числе и уровню детского футбола. Конечно, особенно ярко эта тенденция прослеживается в регионах, где чемпионат пройдёт. Какой мальчишка (а, может, и девчонка) не мечтает взять за руку знаменитого футболиста и вывести его на игру Чемпионата мира? По всей стране проходят конкурсы, викторины, массовые детские соревнования. Все они, как правило, приурочены к ЧМ-2018. Работы еще много, но мы движемся в правильном направлении.