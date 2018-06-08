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Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 9-12 июня
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Гид по выходным: куда пойти с детьми в Москве 9-12 июня 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
«Эскимо-фест»: маркет и garage sale под открытым небом
Организаторы вдохновились берлинскими гараж-сейлами и решили устроить масштабную Гаражную распродажу под открытым небом. Более 100 участников (за два дня) будут продавать свою одежду, обувь и аксессуары прямо на улице, возле бассейна. Обещают редкие и уникальные вещи вроде футболки Vivienne Westwood за 500 руб. или винтажных шелковых платьев за 1500 руб., будет даже кожаная куртка All Saints за 3 000 руб. (как бы ее успеть отхватить!). Будет также работать дизайн-маркет с тщательно отобранными вещами ручной работы.
Для детей — творческие мастерские, вкусная еда и много мороженого!
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Музыкальный фестиваль «Дикая мята»
Повод сесть всей семьей в машину и проехать пару часов до Тульской области. Обещают хороший лайн-ап: Земфира, BrainStorm, Mgzavrebi, Mujuice, Валентин Стрыкало и другие.
Фестиваль продлится несколько дней, поэтому организаторы подготовили инфраструктуру: кемпинг, эко-отели, рестораны, кинотеатр, лекторий, маркет и многое другое.
Отдельная история — подход к семьям с детьми. Во-первых, тут соорудили Комнату матери и ребенка — пространство, где разместились стиральные машинки, чайники и плиты, теплая вода и многое другое. Во-вторых, помимо аттракционов, мастер-классов и площадки тут будет работать полноценный детский сад, где можно оставить ребенка на несколько часов и спокойно пойти слушать музыку. Кроме того, шоу мыльных пузырей, занимательная наука, книжки издательства «Самокат», семейная игротека Никитиных и прочее. Звучит симпатично!
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Фестиваль «Толстой Weekend» в Ясной Поляне
С 9 по 12 июня 2018 года в музее-усадьбе «Ясная Поляна» пройдет международный театральный фестиваль «Толстой Weekend». В программе — спектакли, аудиопрогулка «Война и мир», сторителлинг «Рассказы для детей», лекции, фильмы, детские спектакли и перформансы.
Детская программа небольшая, но симпатичная, можно смело ехать всей семьей гулять и смотреть спектакли.
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Беговелогонка на Даниловском рынке
12 июня на Даниловском рынке пройдет гонка на беговелах, в которой смогут поучаствовать самые маленькие спортсмены города: дети от 2 до 4 лет. С 10.00 до 14.00 малыши постараются пройти трассы с препятствиями, а потом будут загорать на деревянных досках, рисовать мелками на асфальте и весело проводить летний день.
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Литературно-экологический фестиваль «Летние дни»
Музей-центр Паустовского проводит в парках города фестиваль, посвященный творчеству писателя. Звучит довольно занудно, но это лишь оттого, что в школе нам умудрялись преподнести Паустовского (как, впрочем, и многих других писателей) ужасно скучно. Меж тем, Константин Паустовский прожил невероятно насыщенную жизнь, дважды был номинирован на Нобелевскую премию по литературе, был военным корреспондентом, объехал половину мира и активно гнул либеральную линию.
Но, поскольку в школе его проходили буквально парой уроков и читали там исключительно его рассказы о природе, то и фестиваль посвящен этим самым рассказам. Впрочем, скучно быть не должно. Обещают кукольный театр, рисование на свежем воздухе, мастер-класс по изготовлению гербария, квест в парке и библиотеку. Кроме того, будет лекция «Неизвестный Паустовский» — вот там, наверное, и расскажут, что интересовала его не только природа, но и много чего еще.
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А вот еще несколько идей для всей семьи:
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