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Школа №538 провела праздник «Счастливое детство»
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Школа №538 провела праздник «Счастливое детство» 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
На днях в дошкольном отделении школы №538 прошел праздник, посвященный Дню защиты детей «Счастливое детство».
Дети активно участвовали в спортивных играх, викторинах и эстафетах, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Проведение праздника на свежем воздухе под музыкальное сопровождение дало ребятам дополнительный заряд хорошего настроения. В подготовке и проведении праздника участвовали: инструктор по физ. культуре М. И. Марюхова, воспитатели Т. Ю. Матвеева, М. Ю. Арыспаева и Ю. В. Афанасьева.
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