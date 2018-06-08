Школа №538 провела праздник «Счастливое детство»

На днях в дошкольном отделении школы №538 прошел праздник, посвященный Дню защиты детей «Счастливое детство».

Дети активно участвовали в спортивных играх, викторинах и эстафетах, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

Проведение праздника на свежем воздухе под музыкальное сопровождение дало ребятам дополнительный заряд хорошего настроения. В подготовке и проведении праздника участвовали: инструктор по физ. культуре М. И. Марюхова, воспитатели Т. Ю. Матвеева, М. Ю. Арыспаева и Ю. В. Афанасьева.